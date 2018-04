Das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit entscheidet wesentlich mit über den Arbeitserfolg auf der Baustelle. Wer denkt, dass er bereits alle nötigen Werkzeuge in seinem Werkzeugkoffer versammelt hat, der wurde auf der Light + Building in Frankfurt auf so manchem Messestand eines Besseren belehrt.

Weltweit erster E-Schraubendreher

Mit dem »speedE« verspricht Wiha den Anwendern seines E-Schraubendrehers zukünftig eine Verdoppelung ihrer Arbeitsgeschwindigkeit (Bild?1). Ein Elektromotor unterstützt das Eindrehen von Schrauben bis zu 0,4?Nm, um so den Materialschutz sicherzustellen. Manuell kann die Schraube anschließend fixiert werden, genau wie bei einem herkömmlichen Schraubendreher. Eine elektrische Ratschen-Funktion unterstützt den Anwender dabei. Mit dem Drei-Stufen-Prozess des E-Schraubendrehers wird deutlich schnelleres, effizienteres, dabei aber kontrolliertes und gesünderes Arbeiten ermöglicht (Bild?2).

Durch seinen elektrischen Antrieb übernimmt der E-Schraubendreher mit »speed« deutlich schneller als auf konventionellem Wege. Mindestens doppelt so schnell wie im Vergleich zu manuellen Schraubvorgängen kommen Anwender mit »speedE« zum Ziel. Sowohl die Größe des »speedE« als auch sein Gewicht sind mit »normalen« Schraubendrehern vergleichbar. Bis zu 800 elektrische Verschraubungen sind innerhalb einer Akkuladung möglich. Dies bietet Anwendern im Idealfall ein Zeitfenster über mehrere Tage, in welchem mit dem Wiha E-Schraubendreher gearbeitet werden kann, ohne die Akkus erneut ...

