Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Kapfenberg (pta019/25.04.2018/12:50) - 25. April 2018



In der am 25. April 2018 abgehaltenen 20. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Pankl Racing Systems AG (ISIN: AT0000800800) wurde der vom Aufsichtsrat gebilligte Vorschlag des Vorstandes auf Zahlung einer Dividende von Eur 0,60 je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 einstimmig beschlossen.



Ex-Dividendentag ist der 02. Mai 2018, Nachweisstichtag für die Dividende (Record Day) der 03. Mai 2018 und Dividendenzahltag ist der 04. Mai 2018. Als Zahlstelle fungiert die Raiffeisen Centrobank AG.



Die Dividende wird abzüglich 27,5% Kapitalertragsteuer, soweit keine steuerliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragsteuer vorgesehen ist, durch Gutschrift bei dem depotführenden Kreditinstitut ausgezahlt.



Der Einzeljahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 weist einen Bilanzgewinn in der Höhe von EUR 36.214.783,16 aus.



Die Ausschüttung der Dividende von EUR 0,60 je Aktie beträgt bei 3.150.000 Stückaktien insgesamt EUR 1.890.000. Der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.



