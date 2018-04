Linde und Praxair wollen nach ihrer Fusion die verbliebenen Linde-Minderheitsaktionäre abfinden. Die deutsche Linde AG soll von der Börse verschwinden.

Nach dem Zusammenschluss der der Linde AG mit dem US-Rivalen Praxair soll die britische Linde plc als einzige Gesellschaft mit diesem Namen an der Börse notiert sein. Die deutsche Linde AG soll nach der geplanten Übernahme von der Börse genommen und die restlichen freien Aktionäre zwangsweise abgefunden werden ("Squeeze-Out"), wie Linde am Mittwoch in München mitteilte.

Die Linde plc werde indirekt rund 92 Prozent an der Linde AG halten. Nach einer Fusion reichen nach deutschem Recht 90 Prozent, um einen Squeeze-Out zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...