Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Kronberg im Taunus (pta021/25.04.2018/13:00) - Kronberg im Taunus 24.04.2018 - Die Value Management & Research AG, Kronberg, gibt folgende Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2017 bekannt. Der VMR Konzern erzielte Provisionserlöse in Höhe von 1.790 Mio. EUR, nach Abzug der Provisionsaufwendungen bleibt ein Rohertrag von 1.524 Mio. EUR. Das EBITDA der Gruppe lag bei 0,40 Mio. EUR. Das entspricht einer EBITDA Marge von 22,5% auf den Provisionserlös. Bedingt durch die Veränderung des Konsolidierungskreises ist ein Vorjahresvergleich nur eingeschränkt möglich. Die zum Ende des Geschäftsjahres erworbene DDAG Deutsche Direktanlage AG ist erstmals ganzjährig im Konsolidierungskreis enthalten und lieferte einen nachhaltig positiven Ergebnisbeitrag. Die zum Ende des Geschäftsjahres erworbene Duwensee und Partner GmbH ist nur anteilig seit ihrem Erwerbsdatum im November 2017 in der Konzernbilanz enthalten. Im Geschäftsjahr 2017 weist die Gruppe zum 31.12.2017 folgende Ergebniszahlen aus: Einen Provisionsüberschuss von 1.524 TEUR (Vorjahreszeitraum 1.634 TEUR bereinigt um die Zahlen der Interinvest s.a.) sowie einen Konzern-Jahresfehlbetrag von 472 TEUR (Vorjahr 986 TEUR). Das Eigenkapital der Gruppe liegt bei 3.579 TEUR (Vorjahr 4.079 TEUR), die Bilanzsumme beläuft sich auf 10.119 TEUR (Vorjahr 10.288 TEUR) Das IFRS Ergebnis je Aktie im Jahr 2017 beträgt -0,18 EUR (Vorjahr -0,41 EUR/Aktie) Alle Zahlen entstammen dem IFRS Abschluss der Gruppe Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2018. Die Unternehmen des VMR Gruppe administrieren zum 31.12.2017 Kundenvermögen von über 600 Mio. EUR. In der Summe konnten das Kundenvermögen und die Anzahl der betreuten Kunden im Jahresverlauf um ca. 10% gesteigert werden. Per Jahresultimo 2017 betreuten die online Plattformen der VMR AG ca. 24.000 Endkunden. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung unserer Kundenplattform und dem Start der eigenen Crowdplattform unter dem Label www.crowdinvest24.de, geht der Vorstand der VMR für 2018 von einer positiven Erlös- und Ergebnisentwicklung in einer Größenordnung von deutlich über 10% zum Vorjahr aus. Weiterhin prüfen Vorstand und Aufsichtsrat der VMR aktuell den Eintritt in das Marktsegment Advisortech, ebenso mit klarem Focus auf Innovation, Digitalisierung und das b2c Geschäft. Hierbei besteht unter der Voraussetzung einer positiven Due Diligence und der entsprechenden Finanzierung die Möglichkeit eine Mehrheitsbeteiligung an einem stark wachsenden Advisortech-Unternehmen zu erwerben und mit der VMR AG in eine neue Größenordnung vorzustoßen. Weitere Details hierzu wird VMR zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren. Über die Value Management & Research AG (VMR) Die VMR AG ist eine Beteiligungsholdung für Unternehmen im Bereich online-Plattformen für Investment- und Kapitalanlagen, sowie digitale Fintech und innovative Advisortech Geschäftsmodelle. Der Konzernjahresabschluss sowie der Jahresabschluss der VMR Gruppe wird in Kürze auf der Homepage der Gesellschaft (www.vmr-group.de) verfügbar sein.



(Ende)



Aussender: Value Management & Research AG Adresse: Campus Kronberg 7, 61476 Kronberg im Taunus Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 6173 3246839 E-Mail: efleck@vmr.de Website: www.vmr.de



ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1524654000185



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 25, 2018 07:00 ET (11:00 GMT)