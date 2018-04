Für Müll auf der Straße gibt es eine Regel: Wo schon welcher liegt, da wird wahrscheinlich bald noch mehr landen. Wer in Deutschland warum was wegwirft, beschäftigt Wissenschaftler in Berlin seit Jahren. Nun haben sie neue Ergebnisse.

Schwer zu sagen, was am ärgerlichsten ist. Scherben auf dem Radweg? Kippen auf der Liegewiese? Hundehaufen auf dem Bürgersteig? Wer in der Stadt wohnt, hat mit Stadt-typischem Schmutz zu tun - und die allermeisten ärgern sich wohl immer wieder darüber. Wie oft, wie sehr und worüber genau, das beschäftigt Wissenschaftler an der Humboldt-Uni in Berlin schon seit 14 Jahren. Und sie haben herausgefunden: Die Wahrnehmung von Sauberkeit und Müll hat sich gewandelt. Und der Müll selbst auch.

"Was sich ganz stark verändert hat, ist die Abteilung Take-Away-Verpackungen", sagt Rebekka Gerlach vom Institut für Psychologie an der Humboldt-Uni. 2005 habe das noch gar keine Rolle gespielt. Dafür sei Hundekot, damals klar auf Platz eins, in der Wahrnehmung ein wenig nach hinten gerutscht. Kippen nervten die Menschen immer noch. Da es weniger Raucher gebe, lägen aber auch weniger herum. Befragt wurden in diesem Fall Menschen in Berlin und Frankfurt am Main. Die Ergebnisse seien übertragbar, sagt Gerlach.

Insgesamt halten die Stadtbewohner ihre Umgebung demnach für sauberer als vor gut zehn Jahren - aber sie ärgern sich mehr über den Müll, der herumliegt. Saubere Bürgersteige und Spielplätze waren den Befragten schon immer besonders wichtig, inzwischen ...

