Zürich / Bern (ots) - Der Branchenverband GastroSuisse konnte nach

mehreren Jahren des Umsatzrückgangs im Gastgewerbe erstmals wieder

positive Ergebnisse verkünden. Der Umsatz des Ausserhaus-Konsums

betrug im Jahr 2017 insgesamt 23,6 Milliarden Franken, was im

Vergleich zum Vorjahr einem Wachstum von 5,6 Prozent entspricht. Es

braucht jedoch einen nachhaltigeren Aufschwung, damit die Branche ein

dauerhaft wettbewerbsfähiges Niveau erreicht. Der Kampf auch um

internationale Marktanteile hat die Branche viel Substanz gekostet.



"Es gibt Lichtblicke", erklärte GastroSuisse-Präsident Casimir

Platzer an der Jahresmedienkonferenz am 25. April 2018 in Bern. Noch

sei das Gesamtbild der Branche aber sehr durchzogen und regional

verschieden. Zum Jubeln sei es verfrüht, so Casimir Platzer, selber

Hotelier in Kandersteg. "Die letzten Jahre waren eine harte Schule

und haben die Branche viel Substanz gekostet. Um wieder dauerhaft

wettbewerbsfähig zu werden und investieren zu können, braucht es

einen nachhaltigeren Aufschwung", stellte er fest. Dabei sei sich die

Branche bewusst, versicherte er, dass sie den Wandel antizipieren

müsse. "Aber auch die Politik muss ihren Beitrag leisten." Dabei

nannte der Verbandspräsident notwendige Massnahmen für mehr

Beschaffungsfreiheit sowie weniger Regulierungskosten und

Marktverzerrungen.



Politische Prioritäten 2018



Für einen gefreuten Start ins Jahr 2018 sorgte die Bestätigung der

Bundeskanzlei der zustandegekommenen "Fair-Preis-Initiative", die für

mehr Beschaffungsfreiheit für Schweizer Unternehmen kämpft. "Die

Politik hat noch die Möglichkeit, etwas zu bewegen; gelingt das

nicht, wird es das Stimmvolk richten müssen", hielt Casimir Platzer

fest. Für GastroSuisse steht fest: weder der blosse Fokus auf

Geo-Blocking noch der Abbau von Industriezöllen sind ausreichend. Es

braucht eine Anpassung des Kartellgesetzes, um künftig

missbräuchliche Schweiz-Zuschläge zu unterbinden.



Besondere Aktualität hat für die Branche zurzeit die Umsetzung der

Masseneinwanderungsinitiative, die am 1. Juli 2018 abgeschlossen sein

soll. Relevant für die Meldepflicht ist die durchschnittliche

nationale Arbeitslosenquote, deren Berechnung sich auf die

Schweizerische Berufsnomenklatur 2000 abstützt. Diese weist jedoch

grundlegende Mängel auf, wie der GastroSuisse-Präsident darlegte. So

macht zum Beispiel die Berufsart "Küchenpersonal" keinen Unterschied

zwischen Fach- und Hilfskräften. Auch werden Berufsabschlüsse und

Ausbildungsprofile der arbeitslosen Personen nicht berücksichtigt.

"Die fehlende Differenzierung führt zu einer Verfälschung der

Arbeitslosenquote, was inakzeptabel ist", so Casimir Platzer, der

intensive Gespräche mit dem Seco führt.



Eine weitere Priorität betrifft das Familienzulagengesetz; ein

verhältnismässig junges Gesetz. Die Erfahrungen bringen einen

stossenden Systemfehler an den Tag: die strukturellen Unterschiede

zwischen den verschiedenen Branchen und Familienausgleichskassen sind

so gross, dass der ursprünglich angestrebte Solidaritätsgedanke nicht

funktioniert. Gesamtschweizerisch schwanken die Beitragssätze um das

33-fache, was einige Branchen stark benachteiligt. Deshalb

unterstützt GastroSuisse die Motion von Ständerat Isidor Baumann,

welche den Systemfehler beheben will. Nach Annahme im Ständerat zählt

GastroSuisse nun auch auf den Nationalrat.



Eine Korrektur von Ungleichbehandlung und gleich lange Spiesse in

der Praxis forderte Casimir Platzer schliesslich für die

traditionelle Berherbergung im Vergleich zu Airbnb-Anbietern. Das

betrifft vor allem Steuern, Abgaben, Meldepflicht, Hygiene- und

Sicherheitsvorschriften. "Wir stellen uns dem Wettbewerb", erklärte

der GastroSuisse-Präsident. "Wir wehren uns aber gegen eine ungleiche

Behandlung." Es muss unbedingt eine konsequentere Unterscheidung

durchgesetzt werden zwischen privaten Gelegenheitsanbietern von

Zimmern und professionellen und kommerziellen Anbietern.



Regionalprodukte sind im Trend



Das Gastgewerbe steht unter einem enormen Kostendruck. Umso mehr

gilt es Chancen zu nutzen, die der Markt signalisiert. Dazu zählt das

Gästeinteresse an direktvermarkteten Produkten, also Lebensmitteln

wie Eier, Gemüse oder Fleisch unmittelbar ab Hof.



Ein gewichtiges Potenzial ortet GastroSuisse-Direktor Daniel

Borner in der vermehrten Zusammenarbeit zwischen Gastronomen und

landwirtschaftlichen Erzeugern. Heimische Produkte direkt ab Hof

gehören bereits heute ins gastgewerbliche Angebot, doch das

Entwicklungspotenzial ist noch hoch. Gastro-Unternehmerin Eveline

Neeracher vom Gasthof "Sternen" Thörishaus und Gemüsebauer Jakob

Schwab der Seeländerspargeln GmbH in Kerzers erzählten anschaulich

von Chancen und Herausforderungen solcher Kooperationen.



Daniel Borner präsentierte in Bern neue Erkenntnisse aus einer

aktuellen GastroSuisse-Befragung von gastgewerblichen Betrieben

einerseits und Konsumenten anderseits. Darin kommt klar zum Ausdruck,

dass die Relevanz von direktvermarkteten Produkten in Zukunft weiter

steigen wird. Diesem Thema widmet sich eine gemeinsame Arbeitsgruppe

von GastroSuisse und dem Schweizer Bauernverband.



Beim Ranking der beliebtesten Produkte ab Hof sind sich

Konsumenten und Betriebe einig: Eier und Gemüse gehören zu den

Spitzenreitern. "Über 80 Prozent der befragten Gäste signalisierten

eine gewisse Bereitschaft, für direktvermarktete Produkte in einem

Restaurant mehr Geld auszugeben", so Daniel Borner.



Bediente Gastronomie im Aufwind



Diese Tendenzen gehen einher mit den beliebtesten Konsumtrends der

Schweizer Wohnbevölkerung: geachtet wird auf hausgemachte und frisch

zubereitete Speisen, Biologisches sowie Produkte, die wenig

Lebensmittelverschwendung verursachen.



"Von der positiveren Konsumentenstimmung konnte im vergangenen

Jahr insbesondere die bediente Gastronomie profitieren, das heisst

die herkömmliche und die Ländergastronomie", stellte

Vorstandsmitglied Gilles Meystre anhand des neuen "Branchenspiegels"

von GastroSuisse fest. "Diese Bezugsquellen weisen einen Jahresumsatz

von 16,4 Milliarden Franken aus." Die Gesamtausgaben im Bereich von

Fast-Food-Restaurants, Take-aways und Imbiss-Ständen waren im

Vergleich dazu leicht rückläufig. Die Gäste nahmen sich

offensichtlich über Mittag wieder etwas vermehrt Zeit, um in den

Restaurants zu konsumieren. Ob sich diese interessante Entwicklung in

Zukunft weiter bestätigt, wird sich zeigen.



Die Vielfalt des Schweizer Gastgewerbes ist gross. Die insgesamt

über 29'000 Hotellerie- und Restaurationsbetriebe sind zugleich ein

gewichtiger Wirtschaftsmotor. Die Branche gehört zu den grössten

Arbeitgebern des Landes. Sie gibt über 250'000 Personen eine

Beschäftigung und bildet ungefähr 8000 Lernende aus.



GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in

der Schweiz. Die Organisation mit dem Gründungsjahr 1891 setzt sich

seit mehr als 125 Jahren für die Interessen der Branche ein.

GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit

gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels),

organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.



Die ausführlichen Dokumente der GastroSuisse-Jahresmedienkonferenz

2018 sind auf www.gastrosuisse.ch verfügbar.



