Der Goldproduzent Newmont Mining (ISIN: US6516391066, NYSE: NEM) wird eine Quartalsdividende von 14 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten. Im Februar 2018 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 86,7 Prozent auf den aktuellen Betrag. Die nächste Zahlung erfolgt am 21. Juni 2018 (Record day: 7. Juni 2018). Newmont hat die Dividende in den letzten Jahren immer wieder an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...