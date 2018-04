Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Australien und auf Neuseeland blieben die Börsen wegen des Feiertages Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.08 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.628,20 -0,27% -3,07% Euro-Stoxx-50 3.467,43 -1,24% -1,04% Stoxx-50 3.029,90 -1,03% -4,66% DAX 12.319,03 -1,85% -4,63% FTSE 7.373,91 -0,69% -3,41% CAC 5.396,02 -0,88% +1,57% Nikkei-225 22.215,32 -0,28% -2,41% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 157,67% -24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,87 67,70 +0,3% 0,17 +13,0% Brent/ICE 74,00 73,86 +0,2% 0,14 +12,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.324,33 1.330,36 -0,5% -6,04 +1,7% Silber (Spot) 16,59 16,73 -0,8% -0,14 -2,0% Platin (Spot) 920,70 931,00 -1,1% -10,30 -1,0% Kupfer-Future 3,14 3,14 +0,1% +0,00 -5,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street wird weiter das Thema Zinswende gespielt. Am Aktienmarkt bereitet laut Händlern vor allem das Tempo des Zinsanstiegs Sorgen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hält sich hartnäckig über der psychologisch wichtigen 3-Prozentmarke, über die sie am Vortag erstmals seit über vier Jahren gesprungen war. Die am Vortag positiv ausgefallenen US-Konjunkturdaten befeuern die Erwartung steigender Inflationsraten und damit in letzter Konsequenz auch anziehender Zinsen. Laut einem Portfolioverwalter unterschätzen Investoren die globalen Inflationsrisiken "völlig". Das Touchieren der runden Marke von 3 Prozent dürfe nicht unterschätzt werden, weil etliche Computersysteme zur Anlagesteuerung nach Schwellenwertlogik arbeiteten. Sobald eine solche runde Marke gefallen sei, reagierten automatisierte Handelssysteme. Daher sei kurzfristig mit massiven Portfolioanpassungen an der Wall Street zu rechnen, die mit den entsprechenden Kursausschlägen einhergingen, heißt es.

Die Aktie von Texas Instruments steigt vorbörslich um 3,8 Prozent. Das Technologie-Unternehmen hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei die Erwartungen des Marktes übertroffen.

Die Amgen-Aktie verliert 1,1 Prozent, obwohl der Biotechnologie-Konzern mit Umsatz und Gewinn im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen hat.

Für die Papiere von Cree ging es nachbörslich um 8,3 Prozent nach oben, vorbörslich zeigen sich die Titel noch inaktiv. Der Umsatz des LED-Herstellers hat im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen verzeichnete zwar aufgrund einer Einmalbelastung einen Verlust von 241 Millionen Dollar, doch bereinigt wurde ein Gewinn von 4 US-Cent erzielt. Analysten hatten lediglich mit dem Erreichen der Gewinnschwelle gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q

22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q

22:06 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

22:15 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Renditeanstieg der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf über 3 Prozent drückt schwer auf die Stimmung an den Aktienmärkten. Im Handel ist von einem "viel zu schnellen Zinsanstieg" die Rede. Die höheren Marktzinsen könnten die US-Notenbank auf den Plan rufen. Die Zahl der Beobachter steigt, die mit insgesamt vier US-Zinserhöhungen im laufenden Jahr rechnen - eine mehr als bislang avisiert. Am Devisenmarkt zieht der Dollar gestützt von den steigenden US-Zinsen auf breiter Front etwas weiter an. Der Goldpreis schwächelt. In den USA würden die Inflationsgefahren thematisiert, in Europa die Wirtschaftsschwäche, heißt es. Bei Credit Suisse sind die Kosten gesunken und der Vorsteuergewinn um 57 Prozent nach oben gesprungen. Der Kurs legt um 4,1 Prozent zu. Kering springen um 6 Prozent. Der starke Gewinn überrascht vor allem wegen seiner Resistenz gegenüber dem Euro-Anstieg. Goldman Sachs und die UBS haben umgehend ihre Kursziele für Kering angehoben. STM machen einen Satz um 3,6 Prozent nach oben. Liberum führt dies nicht nur auf besser als erwartet ausgefallenen Erstquartalszahlen zurück, sondern auch auf den Ausblick. Siltronic werden hingegen abgestraft und brechen um 8,6 Prozent ein. Die Zahlen hätten die Erwartung zwar getroffen, der Ausblick sei aber nur bestätigt worden. Für Kursdruck in der gesamten globalen Baumaschinenbranche sorgt der US-Riese Caterpillar. Es hatte geunkt, dass der Zenit erreicht sein könnte. Wacker Neuson verlieren 6,9 Prozent, SAF-Holland über 5 Prozent. Linde notieren 0,7 Prozent fester. Bernstein spricht von guten Zahlen. Osram knickt um 11,9 Prozent ein. Osram hat ein geringeres Umsatzwachstum in Aussicht gestellt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Di, 17:07 % YTD EUR/USD 1,2198 -0,30% 1,2208 1,2215 +1,5% EUR/JPY 133,05 -0,06% 133,26 133,34 -1,7% EUR/CHF 1,1993 +0,16% 1,1987 1,1980 +2,4% EUR/GBP 0,8745 -0,06% 0,8745 1,1431 -1,6% USD/JPY 109,05 +0,22% 109,14 109,17 -3,2% GBP/USD 1,3952 -0,20% 1,3961 1,3961 +3,3% Bitcoin BTC/USD 9.107,51 -3,7% 9.468,73 9.313,51 -33,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit teils kräftigen Abgaben haben die Aktienmärkte reagiert. Schwache Vorgaben von der Wall Street, die gedämpften Ausblicke der konjunkturzyklischen Unternehmen Caterpillar und 3M sowie die erstmals seit vier Jahren wieder auf 3,00 Prozent gestiegene Rendite zehnjähriger US-Anleihen drückten auf die Stimmung. Viele Indizes konnten aber einen Teil der Verluste im Handelsverlauf wieder aufholen. Der Kospi wurde von den Abgaben des Indexschwergewichts Samsung belastet, das weitere 0,1 Prozent einbüßte. Allerdings lagen die Titel im Verlauf schon deutlicher im Minus. Nach Taiwan Semiconductor hatte zuletzt auch Hynix mit einem schwachen Ausblick enttäuscht, hieß es zu Samsung. Sorgen machte weiter der "technische Krieg" nach dem US-Sanktionen gegen ZTE. Das werde Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette haben, hieß es. Andere große chinesische Internet- und Technologieunternehmen könnten das nächste Ziel der US-Regierung werden. Der deutliche Rückgang an den Aktienmärkten stelle keine Kaufgelegenheit für Investoren dar, sagte eine Händlerin. Für Takeda ging es um 7,0 Prozent nach unten. Sie lag damit auf dem tiefsten Stand seit November 2016. Takeda hat mit seinem verbesserten Übernahmeangebot für den irischen Wettbewerber Shire offenbar Erfolg. Unter teils deutlicherem Abgabedruck zeigten sich mit den negativen Aussagen von Caterpillar die Aktien der Baumaschinenhersteller. Für Komatsu ging es in Tokio 3,4 Prozent abwärts und Doosan verloren in Seoul 0,3 Prozent.

CREDIT

Wieder nach oben geht es mit den Prämien am Kreditmarkt. Der Sprung der 10-jährigen US-Rendite über 3 Prozent übt Aufwärtsdruck auch auf die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS) aus. Vor dem US-BIP am Freitag und den damit verbundenen Inflationsdaten sowie den EZB-Aussagen am Donnerstag sei der Hang zu neuen Positionierungen gering ausgeprägt. Entsprechend weit werden die Geld-Brief-Spannen gestellt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Euler-Hermes-Komplettkauf durch Allianz kurz vor dem Abschluss

Die Allianz ist bei der Komplettübernahme des Kreditversicherers Euler Hermes kurz vor dem Ziel. Der Versicherungskonzern stehe kurz vor dem Abschluss des Squeeze-out-Verfahrens, wie die Allianz SE mitteilte. Die Abfindung der Minderheitsaktionäre und das Delisting der Euler-Hermes-Aktien von der Euronext in Paris sollen am Freitag umgesetzt werden.

Linde bestätigt Prognose und sieht Praxair-Fusion im 2. Halbjahr

Der Industriegasekonzern Linde hat umsatzseitig Gegenwind von der Währungsseite zu spüren bekommen, zudem wirkte sich die erstmalige Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandards (IFRS 15) negativ aus. Gleichzeitig ließen Effizienzmaßnahmen und eine Portfoliooptimierung das operative Ergebnis steigen. Die Prognose 2018 hat der DAX-Konzern bestätigt. Und auch beim Zusammenschluss mit dem US-Wettbewerber Praxair sieht er sich im Plan.

Bosch erwartet 2018 geringeres Wachstum

Bosch blickt nach einem verhaltenen Jahresstart und erheblicher konjunktureller Risiken etwas pessimistischer auf das Gesamtjahr. Die operative Rendite soll zwar etwas steigen, das zum Jahresstart in Aussicht gestellte Ziel dürfte aber wohl nicht erreicht werden. Als Belastung führte der Stiftungskonzern anlässlich der Bilanzpressekonferenz zudem hohe Kosten für Zukunftsthemen und negative Wechselkurseffekte an.

Klöckner erhöht Gewinnprognose trotz schwächerem 1. Quartal

