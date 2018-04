Die EU will Angestellte, die Missstände aufdecken, besser schützen. Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk kritisiert die Richtlinie und erklärt, wie Unternehmer mit aufgedeckten Missständen umgehen sollten.

Die EU will den Schutz von Whistleblowern durch eine neue Richtlinie stärken. Was konkret soll sich in Deutschland dadurch ändern?Der Richtlinienentwurf legt lediglich Mindeststandards für den Whistleblower-Schutz fest und das auch nur auf Gebieten, wo die EU eine Regelungskompetenz hat. Das sind etwa Regelungen im Finanzsektor wie die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, öffentliches Beschaffungswesen, Produkt- und Transportsicherheit, Umweltschutz, nukleare Sicherheit, öffentliche Gesundheit oder Verbraucherschutz. In diesen Bereichen dürfen Whistleblower Rechtsverstöße melden. Andere wichtige Bereiche kann oder will die EU hingegen nicht regeln.

Welche Bereiche sind das?Das reicht von Arbeitnehmerrechten über Handelsabkommen bis hin zu Migration, Asyl und außenpolitischen Angelegenheiten. Aber wie soll ein Arbeitnehmer bei diesen schwer zu durchschauenden Bereichsabgrenzungen wissen, bei welchen Rechtsverstößen er oder sie überhaupt zum Whistleblowing berechtigt ist - und wo eben nicht? Würde die Richtlinie so in deutsches Recht umgesetzt, bedeutete das für potentielle Whistleblower kein Mehr, sondern ein Weniger an Rechtssicherheit in Bezug auf das, was sie ungestraft aufdecken dürfen.

Braucht es diese EU-Verordnung überhaupt, um Whistleblower in Deutschland besser zu schützen?Derzeit gleicht der Whistleblower-Schutz in Deutschland einem Flickenteppich. Deshalb fordern wir seit Jahren ein umfassendes und eigenständiges Whistleblower-Schutzgesetz für Deutschland. Ein potenzieller Whistleblower muss sich im Zweifelsfall zwischen der "blinden" Loyalität zu seinem Arbeitgeber und der Loyalität der Gesellschaft und dem Gemeinwohl gegenüber entscheiden. Dafür braucht er klare Vorgaben und eben kein Flickwerk rechtlicher Regelungen. Generell muss als Richtschnur dienen, dass gravierende Rechtsbrüche nicht dem Geheimschutz unterliegen dürfen. Und dementsprechend sollte die EU-Verordnung in Deutschland auch umgesetzt werden.

Bis wann wird die EU-Verordnung in Deutschland umgesetzt sein?Man muss bedenken, dass alle Einschätzungen der Richtlinie unter ...

