Die Bundesregierung erwartet einen anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung. Die Prognose für 2018 wurde leicht zurückgefahren, die deutsche Konjunktur bleibe aber schwungvoll, sagt der Wirtschaftsminister.

Die Bundesregierung erwartet in diesem Jahr das kräftigste Wirtschaftswachstum seit 2011. Das Bruttoinlandsprodukt steige voraussichtlich um 2,3 Prozent, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Frühjahrsprojektion. Damit wird die Prognose vom Jahresbeginn um 0,1 Punkte gesenkt. Für 2019 erwartet das Wirtschaftsministerium 2,1 Prozent. Es ist damit für beide Jahre optimistischer als die führenden Forschungsinstitute, die 2,2 und 2,0 Prozent erwarten. "Die deutsche Konjunktur bleibt weiter schwungvoll, der Aufschwung geht weiter", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Die Zahl der Beschäftigten soll bis zum nächsten Jahr um rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...