Der Versuch, eine Million an der Börse zu machen, mag zunächst wie ein hoffnungsloses Unterfangen erscheinen. Viele Tausende von Menschen wollten bereits durch Investitionen in Aktien schnell reich werden, und fast alle sind gescheitert. Aber du musst nicht zwangsweise zu diesen Leuten gehören. Geld mit Aktien zu verdienen ist nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick erscheint. Du benötigst keinen Uni-Abschluss oder einen hohen IQ, um erfolgreich zu sein. Alles, was du brauchst, ist Disziplin und eine langfristige Perspektive. Wie man ein Scheitern vermeidet Die zwei Gründe, warum die meisten Menschen erfolglos bleiben, sind a) sie sind zu ...

