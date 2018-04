Zum Tschernobyl-Jahrestag am 26.4. hat Energy Brainpool in einer Studie den Kostenvergleich zwischen den geplante AKW-Projekten in Osteuropa und einer alternativen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien inklusive Elektrolyseuren zur Speicherung gezogen. Ein flexibel steuerbares Erneuerbaren-Systeme würde im Idealfall 100 Euro pro Megawattstunde kosten, die AKW-Projekte kämen hingegen auf bis zu 126 Euro pro Megawattstunde.Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist günstiger als derzeit geplante Atomkraftwerke in mehreren osteuropäischen EU-Staaten - und das bei gleicher Versorgungssicherheit. ...

