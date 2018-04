Brügg (ots) -

- Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2018 knapp im Plan

- Innovationen und Digitalisierung werden konsequent vorangetrieben

- Steigende Rohstoffpreise belasten

- Umfangreiche konzernweite Restrukturierungen eingeleitet



Am 24. April 2018 hat die Generalversammlung der Biella-Neher

Holding AG stattgefunden. Alle Traktanden wurden im Sinne des

Verwaltungsrates gutgeheissen. Die Dividende wurde von CHF 170 auf

180 pro Aktie erneut erhöht. Trotz des anhaltend schwierigen

Branchenumfeldes liegt die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal

2018 knapp im Plan. Im April wurden umfangreiche konzernweite

Restrukturierungen eingeleitet, um die Produktivität und Ertragskraft

der Gruppe für die Zukunft zu stärken. Darüber hinaus treibt Biella

ihre Innovations- und Digitalisierungsoffensive konsequent weiter

voran.



Am 24. April 2018 fand die 118. Generalversammlung der

Biella-Neher Holding AG am Sitz der Gesellschaft in Brügg/Biel statt.

Alle Traktanden wurden im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates

gutgeheissen. Die Dividende wurde angesichts des verbesserten

Konzernergebnisses von CHF 170 auf 180 pro Aktie erhöht. Der

Präsident des Verwaltungsrates, Rolf U. Sutter, und alle anderen

bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wurden statutengemäss für die

Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten Generalversammlung

wiedergewählt.



Erstes Quartal im Plan



Trotz des rückläufigen Marktes für klassische Büroartikel und des

fortgesetzten Preisauftriebs bei den Rohstoffpreisen lag die

Geschäftsentwicklung der Biella Group im ersten Quartal 2018

insgesamt knapp im Rahmen der Erwartungen. Positiv wirkten sich die

laufenden Anstrengungen, mit Innovationen und Digitalisierung neue

Umsatzimpulse zu setzen, aus. Im Bereich der Produktion ist es

gelungen, mit ständigen Verbesserungsmassnahmen die Effizienz weiter

zu steigern.



Innovationen schaffen neue Wachstumspotenziale



Mit Nachdruck wird im Rahmen der Innovations- und

Digitalisierungsoffensive weiter an der Entwicklung und Vermarktung

von neuen Leistungsangeboten gearbeitet. Ein Highlight war die im

April dieses Jahres erfolgte Verleihung des renommierten "Red Dot

Award" für die neu lancierte Magnet-Klemmmappe Biella Attraction. Das

internationale Qualitätssiegel zeichnet Produkte für ihren hohen

Design- und Funktionalitätsanspruch aus. Die Magnet-Mappe gewinnt

damit nach dem "Swiss Sourcing Days Award 2017" eine weitere

Auszeichnung für die noch junge Produktfamilie "Attraction".



Gruppenweite Restrukturierungen



Vor dem Hintergrund der infolge der anhaltenden Marktentwicklung

branchenweit entstandenen Überkapazitäten hatte Biella am 16. März

dieses Jahres beschlossen, umfangreiche Restrukturierungen im Konzern

durchzuführen. Diese umfassen die Schliessungen des Produktionswerkes

in Polen sowie der lokalen Vertriebseinheiten in Warschau (PL) und

Hoorn (NL). Die Marktbearbeitung für diese Länder wird künftig

zentral von der Biella-Falken GmbH in Peitz (D) aus erfolgen. Die

Umsetzung der Massnahmen ist inzwischen gestartet worden und wird

sich im Kern noch bis in den Sommer hinein erstrecken. Die bisherigen

Schritte konnten weitgehend plangemäss durchgeführt werden.



Die laufenden Restrukturierungen werden zunächst das Ergebnis 2018

belasten, im Weiteren aber in bedeutendem Umfang die Produktivität

und Ertragskraft der Biella Group mit ihren Hauptstandorten in Brügg

(CH) und Peitz (D) stärken. Auf den Umsatz wird die geplante

Schliessung nach den Planungen keine wesentliche Auswirkung haben.



Neues Erscheinungsbild



Die konsequente Umsetzung der Biella-Vision "Finden mit System"

wird neu auch im Erscheinungsbild weitergeführt und sichtbar. Ein

entsprechendes Symbol erweitert das leicht angepasste Biella-Logo.

Die ebenfalls überarbeitete Markenarchitektur und das zeitgemäss

modernisierte Corporate Design werden ab sofort schrittweise

ausgerollt.



Über Biella



Die Biella Group unterstützt Organisationen jeder Grösse und

Privatpersonen darin, Dokumente jeglicher Art effizient zu verwalten

und einfach zu finden. Als eine der bedeutendsten und

leistungsstärksten europäischen Anbieterinnen von Büroartikeln und

Erfinderin des Bundesordners® ist Biella Expertin in der Ablage von

physischen Dokumenten. Innovative Lösungen schaffen Ordnung im

digitalen Informations- und Dokumentenuniversum. Hybride Produkte

verbinden den physischen mit dem digitalen Dokumentenkreislauf. Die

Lösungen von Biella machen das Verwalten und Finden von Dokumenten

einfach, schnell und effizient. Gruppenweit beschäftigt Biella rund

700 Mitarbeitende. www.biellagroup.com



Die Aktien der Biella-Neher Holding AG (Valor: 151948, ISIN:

CH0001519484) werden auf den Plattformen für Nebenwerte OTC-X der

Berner Kantonalbank, der e-KMU-X der ZKB sowie bei Lienhardt &

Partner gehandelt.



