Mainz (ots) - Woche 17/18 Donnerstag, 26.04.



Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten beachten:



Beginnzeitkorrektur:



5.05 Kalaschnikows für Terroristen Waffenschmuggel in Europa Albanien/Serbien 2016



( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.20 ZDFzoom Piraten in Nadelstreifen Wie Reeder, Banker und Politiker den Steuerzahler ausnehmen Deutschland 2018



15.50 ZDF-History Skandal! Deutschlands große Politaffären Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 22.10 Rivalen: Kalaschnikow und M16 Frankreich 2016



22.55 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016



23.40 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?



0.25 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall mit Sascha Bisley Deutschland 2017



1.05 heute journal



1.35 Geheimnisse der Kirche Die Nägel von Golgatha Neuseeland 2015



2.20 Geheimnisse der Kirche Rätsel um Maria Neuseeland 2015



3.05 Geheimnisse der Kirche Tod am Kreuz Neuseeland 2015



3.50 Geheimnisse der Kirche War Jesus verheiratet? Neuseeland 2015



4.35 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011



Geheimnisse der Kirche um 04.30 Uhr - entfällt!



________________________________________________________



Freitag, 27.04.



Programmänderung:



5.15 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Geheimnisse der Kirche um 05.15 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



__________________________________________________________



Woche 18/18 Sonntag, 29.04.



Programmänderung und neue Beginnzeiten:



5.30 Australiens Küsten Sydney



6.15 Aloha - Der Spirit von Hawaii Deutschland 2017



7.00 Hof sucht Bauer Zwischen Acker und Backstube Deutschland 2015



7.30 ZDFzoom Grundeinkommen für alle Fair oder ungerecht? Deutschland 2017



8.15 Alles anders auf dem Land Eine Reise durch die Provinz Deutschland 2017



8.45 plan b: Nur die Ruhe! Die Neuentdeckung der Langsamkeit Deutschland 2017 Rentnerglück am Goldstrand um 08.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung:



22.30 Von Kolumbus bis Castro Die Geschichte Kubas Deutschland 2015 ZDF-History: Die 50 Tage des Egon Krenz um 22.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) ______________________________________________________



Donnerstag, 03.05.



Programmänderungen:



21.00 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017 Geheimnisse des Kosmos um 21.00 Uhr - entfällt!



21.30 Leschs Kosmos Drama im Verborgenen: Der Wandel der Meere Deutschland 2016



22.00 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 Geheimnisse des Kosmos um 21.45 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) ____________________________________________________________



Woche 21/18 Donnerstag, 24.05.



Programmänderung und neue Beginnzeiten:



8.15 Die Abschlepper Guido räumt auf ZDFreportage: Die TRUCKER um 08.15 Uhr - entfällt!



9.00 Hochbetrieb auf dem Autohof Zweite Heimat für Trucker Deutschland 2015



9.30 Panzer, Schrott und harte Kerle Deutschland 2015



10.00 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall mit Sascha Bisley Deutschland 2017



10.45 Rocker in Deutschland Clubs im Krieg Deutschland 2016



11.30 Rocker in Deutschland Eine Szene rutscht ab Deutschland 2016



12.15 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando Deutschland 2016



13.00 ZDF.reportage Nachwuchs für die Bundespolizei Zwischen Schulbank und Schießstand Deutschland 2018



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121