DasCoin bereit zum Handel an öffentlichen Börsen DGAP-News: DasCoin / Schlagwort(e): Sonstiges DasCoin bereit zum Handel an öffentlichen Börsen 25.04.2018 / 14:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DasCoin bereit zum Handel an öffentlichen Börsen LONDON - 25. APRIL 2018 - DasCoin, die "Währung des Vertrauens" und das Wertaufbewahrungsmittel innerhalb von DasEcosystem hat eine gut strukturierte, zwei Jahre andauernde Zeit der Vorbereitung und strategischer Aktivitäten zum Entwickeln ihrer Geschäftsplattform vollendet. Das Unternehmen ist hocherfreut nun seine Bereitschaft zur Einführung an öffentlichen Börsen in Verbindung mit einer einen Meilenstein darstellenden Einführungsveranstaltung, die am 27. April 2018 in London stattfinden wird, zu verkünden. Um ihre Stellung als die "Währung des Vertrauens" zu erhalten, wird DasCoin ausschließlich an öffentlichen Börsen gehandelt werden, die sich der gleichen strengen "Kenne deinen Kunden"-Authentifizierungsprotokolle bedienen, auf die sich auch DasCoin selbst stützt. Der Weg von DasCoin bis zur öffentlichen Börseneinführung wurde über zwei Jahre hinweg minutiös geplant. Michael Mathias, Generaldirektor von DasCoin, sagte: Zwei wichtige Meilensteine haben wir bereits wahrgemacht. Der erste bestand in der Einführung unserer DasCoin-Blockchain am 31. März 2017, als wir unsere erste Münze prägten, und anschließend starteten wir am 30. September eine Börse auf Blockchain-Basis, die 24 Stunden am Tag in Betrieb ist." Mathias hatte weiterhin Folgendes anzumerken: "Wir haben unsere ersten beiden Ziele, wie angekündigt, erreicht und ab nächster Woche wird unsere Coin an unseren öffentlichen Börsen gehandelt. Dies stellt den bisher wichtigsten Moment für DasEcosystem dar und wir freuen uns darauf, neue Mitglieder in unserer Community zu begrüßen, wenn wir das nächste Kapitel in der Geschichte von DasCoin in Angriff nehmen." Seit März 2017 wurden bereits mehr als 750 Millionen DasCoin geprägt. Mitglieder der NetLeaders-Community erwerben Lizenzen, die ihnen den Zugriff auf eine bestimmte Anzahl von Zyklen - Kapazitätseinheiten - in der Blockchain gewähren. Diese Zyklen können entweder für unterschiedliche Dienstleistungen verwendet werden oder in die Prägungswarteschlange von DasCoin eingereiht und in DasCoin umgewandelt werden. Es wird ein Gesamtvolumen von 8,589 Milliarden DasCoin geben. DasCoin besitzt und arbeitet mit branchenführender Blockchain-Technologie, die auf der als Graphene bekannten Distributed-Ledger-Technologie von BitShares basiert. Bei Bitshares handelt es sich um einen der ältesten Ledger und um einen der leistungsfähigsten Ledger, dessen Kapazität 100.000 Transaktionen pro Sekunde überschreitet. Und am 1. April veröffentlichte DasCoin seine Codebasis auf Github, um sicherzustellen, dass jede einzelne Informationseinheit in seiner Blockchain geteilt oder abgefragt werden kann, um so die Blockchain von DasCoin transparent zu machen. Zudem werden DasCoins nicht "gemined" wie die von Bitcoin und anderen Proof-of-Work-Coins. Der Prägeprozess führt zu einer erheblichen Verringerung des Energieverbrauchs sowie zu einer gleichmäßigeren Wertverteilung. Über DasCoin: Bei DasCoin handelt es sich um eine bessere Lösung zum Speichern und Austauschen von Werten und um den nächsten Schritt in der Entwicklung des Geldes. DasCoin ist die Währung auf Blockchain-Basis im Mittelpunkt eines innovativen digitalen Vermögenswertsystems, das eine Optimierung der Stärken und Beseitigung der Schwächen bestehender Währungssysteme anstrebt. Sie ist schnell, effizient, ausgewogen, sicher und skalierbar. DasCoin konzentriert sich auf die Erstellung einer digitalen Währung, die durch höhere Effizienz der Betriebsabläufe, höhere Transaktionskapazität, weitere Verbreitung, bessere Kontrolle und bessere Erfüllung gesetzlicher Auflagen eine überlegene Leistung bietet. Geschützt durch branchenführende Sicherheitsprotokolle und eine Blockchain mit Zugriffserlaubnis ist DasCoin ein Vorreiter in seinem Sektor mit dem Ziel die erste digitale Standardwährung der Welt zu werden. www.dascoin.com https://dascoinexplorer.com Pressekontakt: media@dascoin.com 25.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 679019 25.04.2018

AXC0237 2018-04-25/14:14