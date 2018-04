Von wegen "Sell in May"?! Statistisch ist der DAX im Mai total unauffällig. Was nun, Matthias Hüppe von der HSBC? Der schwächste Börsenmonat sei der September, sagt Matthias Hüppe von der HSBC zu Antje Erhard. "Aber remember to come back im September" sei dehalb keine gute Idee. Also lieber optimieren? Und wie unterscheidet sich die Performance regional? Sprich: ist es im Dow oder S&P 500 anders?