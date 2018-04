Die Covestro-Aktie geriet in den vergangenen Handelstagen ein wenig unter Druck und ging am Dienstag interessanterweise mit exakt 80,00 Euro aus dem Xetra-Handel - was einem Tages-Minus von 0,92 Euro bzw. ca. 1,1% entsprach. Es gilt, die Relationen zu sehen. Denn damit steht die Covestro-Aktie wieder auf dem ungefähren Niveau, das sie einen Tag vor der Hauptversammlung (am 13. April in Bonn) gesehen hatte. Und auf besagter Hauptversammlung war die Ausschüttung einer Dividende von 2,20 Euro je ... (Peter Niedermeyer)

