Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Baustoffkonzern dürfte einen schwachen Jahresstart erwischt haben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund der erwartet starken Preistrends und der im zweiten Quartal relativ niedrigen Vorjahreswerte dürfte sich das Bild aber in Kürze aufhellen./edh/la Datum der Analyse: 25.04.2018

