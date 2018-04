Markranstädt (ots) - Jetzt auch mit vereinfachter "Nickname"-Funktion



Nachdem die neue Kryptowährung RECO erst kürzlich an den Start gegangen war, hat sie bereits kräftig zugelegt. Der Preis hat sich mittlerweile verfünffacht und ist von damals rund 11 Cent auf über 50 Cent in der Spitze gestiegen. RECO bietet als erste Kryptowährung die Möglichkeit, bei Transaktionen einen verschlüsselten Verwendungszweck mit zum Empfänger zu senden. Daher auch der Name RECO. Diese Abkürzung steht für "Reference Line Coin", als "Betreffzeilenmünze".



Als weitere Kryptorevolution bezeichnet Christian Kassler die neu eingebaute Funktion, anstelle der langen Wallet-Adressen einen sog. "Nickname" zu verwenden. Mit dieser für Kryptowährungen brandneuen Funktion können RECO untereinander mit einem absolut einmaligen Nickname versendet werden, ähnlich der E-Mail-Adresse bei Online-Bezahlsystemen. "Dieses ist in der Welt der Kryptowährungen absolut neu", erläutert Christian Kassler. Somit hat der Entwickler der neuen Kryptowährung gleich an zwei Punkten die Welt der Kryptowährungen grundlegend geändert. "Es ist jetzt möglich, sich einen Nickname für seine Empfangsadresse zu registrieren, also z.B. Superman", erklärt Christian Kassler die neue Funktion. "Jeder kann Ihnen dann über diesen Nickname RECO Münzen senden, anstatt die komplizierte Empfangsadresse zu benutzen", so Kassler weiter. Derzeit wird alle 2,5 Minuten ein Block der Blockchain erzeugt. Dessen Errechnung wird mit 50 RECO belohnt. Somit werden pro Monat rund 860.000 RECO erzeugt. Nach einer Blockleistung von 840.000 erstellten Blöcken wird die Belohnung, für den Miner, der den Block errechnet, halbiert. In der Summe werden maximal 87 Mio. RECO erzeugt werden. Diese mit Mining erzeugten RECO werden auf der neuen deutschsprachigen Handelsplattform http://www.cadkas.de/exchange bereits mit steigendem Volumen gehandelt. "Da die Menge an Münzen im System begrenzt ist - wird der Wert der Münzen mit Ihrer Verwendung in Shop- und Bezahlsystemen aller Voraussicht nach kontinuierlich steigen", prognostiziert Kassler.



Mittlerweile ist ein so genannter Discord Channel unter https://discordapp.com/invite/MJUx2n4 rund um Fragen zur neuen Kryptowährung eingerichtet. Die Anwendung Discord wurde für die parallele Nutzung während des Spielens von Computerspielen entwickelt. Beispielsweise ist es möglich, kostenlose öffentliche Server mit Sprach- und Text-Kanälen zu erstellen. Ebenso wird die private Kommunikation über Gruppen, Chats oder Telefonate ermöglicht. "Da ist immer jemand Online, der gerne bei allen Fragen zu RECO hilft", weiß Kassler.



Weitere Informationen zur neuen Kryptowährung RECO und ihrer neuen "Nickname"-Funktion gibt es auf http://www.referencecoin.co



Pressekontakt: CAD-KAS Kassler Computersoftware GbR Christian Alexander Daniel Kassler Angerstraße 23, 04420 Markranstädt info@cadkas.com www.cadkas.com 015787826233