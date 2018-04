In einer Erklärung bezeichnen die Taliban eine Einladung zu Friedensgesprächen als "Verschwörung". Die Terrormiliz will weitere Anschläge verüben.

Die radikal-islamischen Taliban haben eine Einladung der afghanischen Regierung zu Friedensgesprächen ausgeschlagen und den Beginn ihrer jährlichen Frühjahrsoffensive angekündigt. Das Angebot von Präsident Aschraf Ghani, Verhandlungen ohne Vorbedingungen zu führen, sei eine "Verschwörung", erklärten die Taliban in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung: "Die Regierung will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...