Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering nach Umsatzzahlen für das erste Quartal von 480 auf 525 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erlöse des Luxusgüterherstellers hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank der Fokussierung auf Innovationen, Investitionen in digitale Kanäle und dank neuer finanzieller Disziplin liefen nahezu alle Marken auf Hochtouren./ck/la Datum der Analyse: 24.04.2018

