Der Danske Bank Senior Analyst Morten Helt wirft einen Blick auf die Aussichten des Paares, vor allem im Zusammenhang mit der Entwicklung der US Renditen. USD/JPY technische Analyse "Der USD/JPY wird weiterhin von den steigenden 10-Jahres US Renditen unterstützt. Die Kombination aus neutralen spekulativen JPY Positionierungen und den steigenden US ...

Den vollständigen Artikel lesen ...