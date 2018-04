Unter Beamten sind die Gehaltsunterschiede von Bundesland zu Bundesland teils erheblich. Die Bundeshauptstadt liegt im Ranking weit hinten.

Bayerns Beamte werden im bundesweiten Vergleich am besten bezahlt, die Staatsdiener in Berlin und im Saarland bekommen am wenigsten Geld. Für die Betroffenen bedeutet das teilweise einen Unterschied von mehreren tausend Euro pro Jahr. Das geht aus dem neuen Besoldungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe hatten zuerst darüber berichtet.

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack beklagte eine "Besoldungspolitik ...

