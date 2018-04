Twitter hat das zweite Quartal in Folge schwarze Zahlen geschrieben. Von Januar bis März fiel dank gut laufender Verkäufe von Werbevideos ein Gewinn von 61 Millionen Dollar an, wie der US-Kurznachrichtendienst am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von knapp 62 Millionen Dollar in der Bilanz gestanden.

