Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Im Vergleich zum Medizintechnik-Hersteller Siemens Healthineers werde die Aktie der Niederländer mit einem Abschlag von 30 Prozent bewertet, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei agiere Philips in attraktiveren Endmärkten und habe in puncto Profitabilität mehr Luft nach oben als die Siemens-Tochter./edh/la Datum der Analyse: 25.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0102 2018-04-25/14:37

ISIN: NL0000009538