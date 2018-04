Wien - Der amerikanische ETF-Anbieter Wisdom Tree hat Christopher Gannatti zum Head of Research für Europa ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Ernennung sei wegen der Übernahme des börsengehandelten Rohstoff-, Devisen- und Short-Leveraged-Geschäfts von ETF Securities notwendig geworden, erkläre das Haus in einer Pressemitteilung. Gannatti verlasse für seine Rolle den Hauptsitz von Wisdom Tree in New York, wo er seit Dezember 2010 tätig gewesen sei, und übernehme die Leitung des Research-Teams in der Europa-Zentrale in London.

