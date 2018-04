Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vossloh von 52 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Wie Analystin Katja Filzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, blicke sie nun vorsichtiger auf die Geschäfte des Bahntechnik-Herstellers in den USA und China. Sie passte daraufhin ihre operativen Gewinnschätzungen an./tih/la

Datum der Analyse: 25.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007667107

AXC0256 2018-04-25/14:47