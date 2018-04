Die Deutsche Bank musste in den letzten Monaten erheblich Federn lassen. Eine Hiobsbotschaft jagte die nächste, die Führungsriege wurde ausgetauscht und der Kursverfall schien kein Ende zu nehmen. Doch mit dem bisherigen Privatkundenvorstand Christian Sewing an der Spitze scheint wieder Hoffnung aufzukeimen. Schon die Berufung Sewings zeigte eine neue Ausrichtung an, wurde bisher doch immer die Investmentsparte auch bei der Postenbesetzung bevorzugt behandelt. Nun macht auch noch das Gerücht ... (Stefan Klotter)

