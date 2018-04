Wer hat das nicht schon selbst erlebt: Der Einkaufswagen ist soweit gefüllt, was jetzt noch fehlt, ist eine Flasche Roter. Vor dem Weinregal angekommen, ist man regelrecht erschlagen von der Masse des Angebots. Trotzdem kommen auch Wein-Nichtkenner in aller Regel schnell zu einer Kaufentscheidung. Ausschlaggebend ist hier in aller Regel - neben dem Preis - das Etikett. Somit kommt diesen wenigen Quadratzentimetern Fläche eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu.

Design als Türöffner in den Einzelhandel

Zwischen 50 und 80 Prozent aller Kaufentscheidungen fallen direkt am Ladenregal, 20 Prozent sind sogar reine Impulskäufe. Eine Statistik besagt sogar, dass in Deutschland nur 38 Prozent der Einkäufer vorab, also bevor sie das Geschäft betreten, entscheiden, aus welcher Kategorie sie einkaufen möchten, welche Marke sie dabei suchen und in welcher Menge sie ein Produkt einkaufen möchten. Bedenkt man mit diesem Hintergrundwissen, dass die Verpackung die einzige Werbung ist, die der potenzielle Kunde von einem Produkt im Regal wahrnimmt, dann erschließt sich, warum das Verpackungsdesign so wichtig ist - auch beziehungsweise gerade in der Kategorie Wein. Dabei kann das Design nicht nur den Kunden verführen, gerade diese eine Flasche Wein mit an die Kasse zu nehmen. Denn bevor es überhaupt zur Verkaufssituation kommt, muss der Weinproduzent eine Listung im Einzelhandel erhalten - auch hier kann das Design ...

