neue verpackung: Ihr Unternehmen legt bereits seit einiger Zeit in seinen Messeauftritten einen Schwerpunkt zum Thema Digitalisierung. Da es ja bis zum heutigen Zeitpunkt keine allgemeingültige Definition für den Begriff "Industrie 4.0" gibt - können Sie uns ein Bild von Schubert 4.0 zeichnen? Ralf Schubert: Den Begriff Industrie 4.0 verwenden wir in der Tat nicht so gern, weil alle davon reden und nicht genau definiert ist, was Industrie 4.0 bedeutet. Bei uns heißt es deshalb Grips World. Grips ist unser Prozessmanagementsystem, bei dem es um die Definition, aber auch um die kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse geht. Prozesse und IT gehören untrennbar zusammen und die entscheidende Frage für die Digitalisierung eines Unternehmens ist, wie man beides optimal verbindet. Das ist nicht ganz einfach, weil die Menschen aus der Produktion und der IT sehr unterschiedliche Sprachen sprechen.

Grips World könnte man deshalb als die IT von Grips bezeichnen. Es geht um die Digitalisierung und Verbesserung unserer Produktionsprozesse. Man kann hier somit von Smart Processes reden, was unsere Kunden nur indirekt interessiert, sich aber in geringeren Kosten und besseren Durchlaufzeiten der Maschinen bemerkbar machen wird. Neben den Smart Processes reden wir auch von Smart Products und Smart Services, wie das andere Maschinenbauer sicher auch tun. Unser Produkt, also unsere TLM-Maschinen, sind schon seit Jahrzehnten sehr digital und Track & Trace, Losgröße 1 oder automatische Werkzeugwechsel sind für uns keine besonderen Herausforderungen. Dennoch sind wir auch bei unseren Produkten sehr aktiv, weil die Maschinen sich zukünftig selbst überwachen sollen. Ziel ist es, dass bei unseren Kunden keine ungeplanten Maschinenstillstände mehr auftreten. Wenn die Basis dazu geschaffen ist, werden Smart Services für unsere Kunden entstehen, mit denen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern und unsere technologische Vorreiterrolle ausbauen wollen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es sich bei Grips World um eine Web-Plattform handelt, über die alle unsere Mitarbeiter kommunizieren und auf die auch unsere Kunden, Lieferanten und unsere TLM-Maschinen zugreifen.

neue verpackung: Bereits im Jahr 2012 prophezeiten Sie ja, dass Entwicklungen wie der digitale Zwilling künftig dazu führen würden, dass sich beispielsweise die Konstruktion einer Verpackungsmaschine auf wenige Stunden reduzieren könnte; die Zeit bis zur finalen Auslieferung sogar mehr als halbieren. Wo stehen Sie hier im Jahr 2018? Ralf Schubert: Wir arbeiten an unserem digitalen Zwilling. Dabei handelt es sich um ein sehr großes Projekt, das wir deshalb in

