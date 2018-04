Die Münchener Rück will an ihrer renditeschwachen Erstversicherungs-Tochter Ergo festhalten. "Ergo ist für uns im Konzern von strategischer Bedeutung", sagte der Vorstandschef des weltgrößten Rückversichers, Joachim Wenning, am Mittwoch auf der Hauptversammlung in München. Ergo sei näher an den Endkunden als die Münchener Rück. Die Düsseldorfer...

