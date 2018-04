Köln (ots) - Die international tätige Wirtschaftskanzlei GRP Rainer Rechtsanwälte hat ihre Kompetenz in den Bereichen Wirtschaftsrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht noch einmal erhöht.



Der Rechtsanwalt Dr. Hilmar Müller verstärkt das Team der Wirtschaftskanzlei GRP Rainer Rechtsanwälte. Durch ihn wird das Know-how der Kanzlei in den Bereichen Wirtschaftsrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht noch einmal gesteigert. Dr. Müller bringt neben hoher Fachkenntnis auch internationale Erfahrung mit und gewährleistet so eine noch höhere Beratungsqualität für die nationale und internationale Mandantschaft.



Seit ihrer Gründung hat die Kanzlei einen konsequenten Expansionskurs eingeschlagen, um ihrer Mandantschaft exzellente und interdisziplinäre Rechtsberatung aus einer Hand bieten zu können. Dieser Weg werde mit dem Ziel fortgesetzt, durch ein erfahrenes Team aus Juristen den Mandanten erfolgsorientierte, ganzheitliche Lösungsansätze bieten zu können, erklärt die Wirtschaftskanzlei GRP Rainer Rechtsanwälte.



Im Mittelpunkt der Beratung steht immer der Mandant und die individuelle, vertrauensvolle Zusammenarbeit an den Standorten Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, London und Singapur. Bei komplexen Problemstellungen bietet GRP Rainer Rechtsanwälte erfolgsorientierte Lösungsansätze. Rechtsanwalt Dr. Müller wird die hohe Beratungsqualität noch einmal steigern.



Rechtsanwalt Dr. Müller studierte Rechtswissenschaften an der Universität zu Potsdam und legte dabei einen Schwerpunkt auf den Bereich Handels- und Gesellschaftsrecht. Das Kapitalgesellschaftsrecht vertiefte er im Rahmen seiner Promotion. Auslandserfahrung sammelte er während seines Rechtsreferendariats bei einer Kanzlei in London. Seit 2011 ist er als Rechtsanwalt zugelassen. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist nach wie vor das Gesellschaftsrecht und hier insbesondere die Bereiche Mergers & Acquisition (M & A) und allgemeines Wirtschaftsrecht.



https://www.grprainer.com/



GRP Rainer Rechtsanwälte ist eine internationale, wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Sozietät. An den Standorten Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart und London berät die Kanzlei insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sowie im Kapitalmarktrecht und Bankrecht. Zu den Mandanten gehören nationale und internationale Unternehmen und Gesellschaften, institutionelle Anleger und Privatpersonen.



OTS: GRP Rainer LLP newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105563 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105563.rss2



Pressekontakt: Michael Rainer Rechtsanwalt GRP Rainer LLP Rechtsanwälte Gürzenich-Quartier Augustinerstraße 10 50667 Köln Telefon: +49 221 2722750 info@grprainer.com www.grprainer.com