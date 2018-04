Onlinebestellungen beim Elektrogroßhandel, Zeiterfassung mit Handy oder Tablet und das elektronische Aufmaß verändern den Arbeitsalltag im E-Handwerk. Prozesse und Abläufe sind in vielen Unternehmen inzwischen digital organisiert.

Kostenreduzierung durch Mitarbeiter- und Auftragssteuerung

Die Mitarbeiterdisposition trägt einen wesentlichen Bestandteil zur effektiven Ausnutzung aller Betriebsressourcen bei. Mit dem Modul »Ortung und Disposition« stellte Hausmann & Wynen ein neues Werkzeug für seine Branchensoftware »Powerbird« vor. Damit lässt sich auf einer Karte der Einsatz und die Route der Mitarbeiter vorausplanen (Bild?1).

Angezeigt werden dabei alle Termine/Aufträge, die für die nächsten Tage anstehen. Dabei ermöglichen verschiedene Such- und Filterfunktionen die Festlegung nutzerindividueller Ansichten. So kann man sich beispielsweise nur Wartungsaufträge oder nur Aufträge mit einer bestimmten Phase etc. anzeigen lassen. Die Ortung gewährleistet die genaue Organisation aller Termine/Aufträge des aktuellen Tages und ermöglicht eine flexible Veränderung und Umdisponierung der Tagespläne (z.?B. bei Notfällen, Störungen, Terminverschiebungen etc.).

Angezeigt werden hierbei sowohl die aktuellen Mitarbeiter-Standorte, als auch alle bereits verplanten und für diesen Tag noch zu planenden Aufträge. Die integrierte Routenplanung gewährleistet dabei eine Disposition nach geografischen Gesichtspunkten. Neue Termine können so dem in der Nähe befindlichen Mitarbeiter direkt zugeordnet werden.

Damit Störungen möglichst zeitnah behoben werden können, werden sie über einen Störungscode in der Karte mit einer hohen Priorität dargestellt. So können diese bevorzugt behandelt und schnell zugeordnet werden. Das sorgt nicht nur für Kundenzufriedenheit, sondern auch für Kundenbindung.

Aufmaß leichter erfassen

In vielen Handwerksbereichen ist die Abrechnung von Bauleistungen nach dem IST-Stand der Bauausführung an der Tagesordnung. Dabei werden die erbrachten Leistungen/Mengen per Aufmaß aufwendig ermittelt und schrittweise in Teil- und abschließender Schlussrechnung mit dem Auftraggeber abgerechnet. Stimmen Aufmaß und Abrechnung nicht überein oder sind für den Auftraggeber nicht prüffähig, sind Streitigkeiten vorprogrammiert.

Für Powerbird-Anwender, die bereits das Modul »Aufmaßverwaltung« für den Desktop im Einsatz haben, gibt ab der Version V20 die Möglichkeit, sich auch mobil per Android-Tablet bei der Aufmaßerfassung von Powerbird unterstützen zu lassen (Bild?2). Folgende Leistungsmerkmale kommen hier zum Tragen:

Bearbeiten neuer und vorhandener Aufmaße direkt auf der Baustelle oder beim Kunden

Erzeugung eines entsprechenden PDF-Dokumentes und sofortige Unterschrift über das Tablet von Mitarbeiter und Kunde

Anbindung an die Dokumentverfolgung, sodass Bilder und andere Dateien hoch- und runtergeladen werden können

sofortige Einbindung in das Hauptsystem

automatisches Anlegen zugehöriger Vorgänge (Voraussetzung: CRM-Modul), sodass gleich im Büro die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...