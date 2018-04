BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat einen Zeitdruck bei den Beratungen über die Musterfeststellungsklage eingeräumt, aber eine Aussage darüber abgelehnt, wann das umstrittene Thema vom Kabinett beschlossen werden soll. "Es läuft dazu die Ressortabstimmung, und wenn die beendet ist, kommt man zu einer Kabinettsbefassung", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Die Musterfeststellungsklage soll Verbrauchern vor dem Hintergrund des Diesel-Abgasskandals die Möglichkeit eröffnen, gemeinsam mit anderen Betroffenen vor Gericht ziehen zu können. Der Beschluss des Gesetzentwurfs, der eigentlich am Mittwoch im Kabinett getroffen werden sollte, wurde jedoch laut Regierungskreisen "um mindestens eine Woche" verschoben. Die Opposition hat deshalb schon gewarnt, dass das Gesetz nicht wie im Koalitionsvertrag versprochen am 1. November in Kraft treten könne.

Sprecher der Regierung betonten aber, dieser sei die knappe Zeit bewusst. "Das ist grundsätzlich so, dass die Zeit abläuft", konstatierte Seibert. Der Termin sei "allen Beteiligten bekannt, und mit dem im Hinterkopf wird gesprochen". Allerdings habe man derzeit auch erst Ende April. Ein Sprecher des Innenministeriums betonte bei derselben Veranstaltung, es sei klar, "dass es zügig gehen" solle. "Aber eine Perspektive kann ich hier nicht nennen", betonte er.

Das Thema ist eines von mehreren, um das die Parteien der neuen Bundesregierung bereits kurz nach deren Start streiten. Der 1. November ist für die geplante Musterfeststellungsklage ein wichtiger Stichtag, weil ansonsten in Sachen Abgasmanipulation Verjährungsfristen wirken könnten. Anders als in den USA soll keine Sammelklage geplant sein, es soll stattdessen klageberechtigte Verbände geben. Über die Ausgestaltung gibt es aber noch mehr Abstimmungsbedarf als zunächst angenommen.

April 25, 2018

