Boeing startet in ein gutes Geschäftsjahr und korrigiert die Gewinnziele nach oben. Auch der Auftrag der deutschen Luftwaffe rückt in greifbare Nähe.

Im Wettbewerb um einen milliardenschweren Auftrag der deutschen Luftwaffe nimmt Boeing bei seinem Modell H-47 Chinook deutsche Partner an Bord. Die zehn Unternehmen sollen bei der Auslieferung, Wartung und beim Training zum Zuge kommen, sollte die Bundesregierung Boeing einen Auftrag erteilen, hieß es am Mittwoch auf der Luftfahrtmesse ILA in Schönefeld. "Wir haben ein starkes Team für unser Chinook-Angebot in Deutschland aufgestellt", warb Boeing-Manager Michael Hostetter.

Im den Auftrag für mindestens 45 Exemplare eines neuen ...

