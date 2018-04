=== *** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q, Seoul *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 1Q, Leverkusen *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:30 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q, Martinsried 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Jahresergebnis, Langen *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q, Basel *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q, Espoo 07:00 NL/Philips Lighting Holding BV, Ergebnis 1Q, Eindhoven 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q, Seoul *** 07:15 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (08:00 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q, München 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (10:45 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q (11:00 BI-PK), Hamburg *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz), Lübeck 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q, Herzogenrath 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q, Werdohl 07:30 DE/Delivery Hero AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q, Den Haag *** 07:50 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: 10,8 Punkte zuvor: 10,9 Punkte *** 08:00 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Neutraubling 08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q, Den Haag *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 1Q, Courbevoie *** 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q, Stockholm 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q, Bielefeld 09:00 DE/hkp group, PG zu "DAX Aufsichtsratsvergütung 2017", Frankfurt 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis, Kyoto *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/RWE AG, HV, Essen 10:00 DE/Gerry Weber International AG, HV, Halle/Westfalen 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV, Mülheim an der Ruhr 10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Deutz AG, HV, Köln 10:15 DE/HSH Nordbank AG, Jahresergebnis, Hamburg 10:30 LU/Befesa SA, HV, Luxemburg 10:30 LU/SAF-Holland SA, HV, Luxemburg 11:45 GR/Ministerpräsident Tsipras, PK nach Gespräch mit EU-Kommissionspräsident Juncker, Athen *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q, Purchase *** 12:00 US/Praxair Inc, Ergebnis 1Q, Danbury *** 12:50 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q, Atlanta *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q, Detroit *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 228.000 zuvor: 232.000 *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: revidiert +3,0% gg Vm; vorläufig +3,1% gg Vm 15:00 FR/Kering SA, HV, u.a. Beschluss zur Übertragung von 70 Prozent der Puma-Aktien auf die eigenen Aktionäre, Paris *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q, Paris *** 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q, Courbevoie *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q, Seattle *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond *** 22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q, Seattle *** - DE/Stellenindex BA-X April *** - DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q (13:00 Telefonkonferenz), Wolfsburg ===

