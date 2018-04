Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen erfüllt und teilweise leicht übertroffen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Halbleiterkonzern habe seine Position im Auto- und Industriebereich gefestigt und bei Smartphones Neugeschäft an Land gezogen./ag/edh Datum der Analyse: 25.04.2018

ISIN: NL0000226223