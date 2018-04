IRW-PRESS: Giyani Metals Corp.: Giyani ernennt Michael Jones zum Director und gewährt Aktienoptionen

OAKVILLE, ONTARIO - 25. April 2018 - Giyani Metals Corporation (TSXV:WDG, GR: A2DUU8) (Giyani oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Michael Jones zum Director mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Jones ist ein Professional Mining Engineer, der 13 Jahre lang diverse Führungspositionen bei Gencor, De Beers und Debswana innehatte und als beratender Bergbauingenieur für Iscor tätig war. Anschließend wechselte Herr Jones 1997 zu Canaccord Capital, zunächst als Research-Analyst, dann als internationaler Corporate Finance-Experte, bevor er zum Leiter der Abteilung für Mining Investment Banking im Vereinigten Königreich ernannt wurde.

Im Jahr 2010 ist er als Führungskraft in African Minerals Limited und die angeschlossenen Unternehmen eingetreten, bevor er 2015 Makerfield Resources Limited, ein privates Beratungsunternehmen, gründete, das Rohstoffunternehmen kohärente auf die Wertsteigerung ausgerichtete Strategien bietet.

Herr Jones hat einen Bachelor-Abschluss in Bergbautechnik von der Royal School of Mines (Imperial College) und absolvierte ein Nachdiplom-Studium in Wirtschaftswissenschaften an der University of South Africa (UNISA). Er ist ein Chartered Engineer (UK) und ein Registered Professional Engineer (Südafrika) sowie ein Mitglied des Institute of Materials, Minerals and Mining (IMMM) und des Southern African Institute of Mining and Metallurgy (SAIMM).

Robin Birchall, CEO von Giyani Metals Corp., sagte:

Michael bringt umfassende Erfahrung im Bergbau und in der Unternehmensentwicklung in das Board von Giyani ein. Seine fünfjährige Tätigkeit in Botswana ist für das Unternehmen von erheblichem Mehrwert. Insbesondere Michaels jüngste Erfahrung mit Mangan in Westafrika und Brasilien wird unsere Glaubhaftigkeit auf dem Markt festigen und unser Ziel unterstützen, der führende unabhängige, hochwertige Manganlieferant für die Batterieindustrie zu werden. Wir sind begeistert, Michael in unserem Team zu begrüßen, und freuen uns auf seinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Manganprojekts des Unternehmens in Botswana und zur Steigerung des Unternehmenswerts.

In Verbindung mit dieser Ernennung und vorbehaltlich der Zustimmung der Börse hat Giyani gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens 350.000 Optionen gewährt, die zu einem Preis von 0,23 $ pro Aktie ausgeübt werden können. Die Optionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden sofort ausgegeben.

Über Giyani

Giyani Metals Corp. ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Hauptaugenmerk auf die Schaffung eines Aktionärswerts durch die Erschließung seines hochgradigen Manganprojekts im Kanye Basin in Botsuana (Afrika) gerichtet ist.

Weitere Informationen und Unterlagen des Unternehmens finden Sie auf www.sedar.com und auf der Webseite von Giyani Metals Corp. unter http://giyanimetals.com/.

Für das Board of Directors von Giyani Metals Corp.

Robin Birchall, CEO

Ansprechpartner:

Giyani Metals Corporation

Robin Birchall

CEO, Director

+447711313019

rbirchall@giyanimetals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, zur finanziellen Lage des Unternehmens etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

GIYANI METALS CORP.

277 LAKESHORE ROAD EAST, OAKVILLE, Ontario L6J 1H9

T:289-837-0066

F: 289-837-1166

www.GIYANIMETALS.com

