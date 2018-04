Heilbronn (ots) -



Kaufland lebt Verantwortung - auch bei der Mitarbeiterkleidung. Derzeit stattet das Unternehmen alle rund 130.000 Filial-Mitarbeiter in Deutschland und sechs weiteren Ländern mit neuer, qualitativ hochwertiger Arbeitskleidung aus. Die ausgediente Mitarbeiterkleidung wird jedoch nicht einfach entsorgt. Ganz im Gegenteil: Mit Unterstützung der GreenCycle GmbH, dem Ver- und Entsorgungsunternehmen der Schwarz Gruppe, hat Kaufland ein Konzept entwickelt, um die alte Arbeitskleidung zu recyceln. Entstanden sind wärmespendende Decken, die heute von Kaufland an das Bündnis Aktion Deutschland Hilft überreicht wurden. Die Decken werden von der Mitgliedsorganisation Arbeiter-Samariter-Bund für deren Projektarbeit verwendet.



Verantwortung leben - Wärme spenden



Als weltweit größter Abnehmer von Fairtrade-Baumwolle für Mitarbeiterkleidung setzt Kaufland den Gedanken der Nachhaltigkeit im Beschaffungsprozess konsequent um. "Das Thema Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen und ist vor allem in Bezug auf Umwelt- und Sozialstandards in der Lieferkette von enormer Bedeutung", sagt Lavinia Kochanski, Leiterin CSR bei Kaufland. "Durch die Spende der Decken an eine gemeinnützige Organisation übernehmen wir auch am Ende des Produktlebenszyklus Verantwortung für Mensch und Umwelt." Insgesamt werden 10.000 Decken an den ASB abgegeben, der diese für verschiedene Projekte verwendet. Der ASB freut sich über die großzügige Spende, die er als Mitglied von Aktion Deutschland Hilft von Kaufland erhalten hat. "Die Decken werden in vielen Projekten Menschen in Not Wärme spenden", sagt Inke Maleen Beese vom ASB.



