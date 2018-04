Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Kering von 475 auf 525 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thierry Cota hob seine Gewinnschätzungen für den Luxusgüterkonzern um bis zu 8 Prozent an. Der Aufschwung von Gucci dürfte anhalten, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/edh Datum der Analyse: 25.04.2018

AFA0124 2018-04-25/15:34

ISIN: FR0000121485