Die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt haben den Anlegern an der Wall Street am Mittwoch erneut Kopfzerbrechen bereitet. Angesichts der hohen Bewertungen der US-Aktien seien viele Anleger auf dem Sprung, sagten Händler. Gewinnmitnahmen hätten noch niemandem geschadet. Zudem böten die Staatsanleihen nun eine attraktive und relativ sichere...

Den vollständigen Artikel lesen ...