Würde das Leben glücklicher verlaufen, wenn man es mittels Zeitreise immer wieder verändern könnte? In der romantischen Komödie "Alles eine Frage der Zeit", die am Sonntag, 29. April 2018, 14.35 Uhr, als Free-TV-Premiere im ZDF zu sehen ist, muss ein junger Mann erkennen, dass man die Zeit nicht unbegrenzt manipulieren kann. Regisseur Richard Curtis ("Notting Hill"), der auch das Drehbuch schrieb, inszenierte den Film mit Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Tom Hollander, Lydia Wilson, Lindsay Duncan, Harry Hadden-Patton und anderen.



Als Tim (Domhnall Gleeson) 21 Jahre alt wird, eröffnet ihm sein Vater (Bill Nighy), dass die Männer der Familie die Fähigkeit haben, Zeitreisen zu machen. Kurze Zeit später verlässt Tim seine Familie in Cornwall und arbeitet als Anwalt in London, wo er zunächst im Haus des exzentrischen Theaterautors Harry Chapman (Tom Hollander) wohnt. Tim lernt die amerikanische Lektorin Mary (Rachel McAdams) kennen und verliebt sich sofort in sie, doch es bleibt zunächst bei dieser einen Begegnung. Als Tim Mary nach einiger Zeit zufällig wiedertrifft, ist diese bereits mit Rupert (Harry Hadden-Patton) zusammen. Tim besinnt sich auf seine besondere Gabe und manipuliert die Vergangenheit, indem er die erste Begegnung von Rupert und Mary verhindert. Stattdessen verbringt Tim den Abend mit Mary. Kurze Zeit später ziehen die beiden zusammen. Sie heiraten und werden zum ersten Mal Eltern. Doch als Tim versucht, seiner Schwester Kit Kat (Lydia Wilson) mittels Zeitreise zu helfen, riskiert er sein eigenes Glück.



