Die weiter steigenden Renditen für US-Staatsanleihen haben die Wall Street am Mittwoch ins Minus gedrückt. Damit knüpfte sie an den schwachen Vortag an, als zudem Aussagen von US-Präsident Donald Trump und seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zum Iran belastet hatten. Im Fokus standen zur Wochenmitte erneut die Geschäftsberichte großer US-Unternehmen.

Eine halbe Stunde nach dem Handelsstart sank der Dow Jones Industrial um 0,73 Prozent auf 23 848,72 Punkte. Tags zuvor hatte der New Yorker Leitindex sogar knapp 2 Prozent eingebüßt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,76 Prozent auf 2614,59 Zähler nach unten und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor sogar 1,17 Prozent auf 6432,78 Punkte./gl/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

