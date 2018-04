Können Geldanleger die Welt verbessern? Die Verfechter des "Impact Investing" sagen: ja. Das größte Problem für die Idee: der eigene Erfolg.

Es gehört zu den ganz großen Wachstumsthemen weltweit: Impact Investing. Dahinter verbirgt sich die Strategie, mit der Geldanlage in Entwicklungs- und Schwellenländern einen sozialen und ökologischen Nutzen zu stiften.

Anleger erhalten zwar auch beim Impact Investing eine gewisse Verzinsung, sind aber bereit, auf einige Prozentpunkte an Rendite zu verzichten. Es geht also um eine Art Zwitter aus konservativer Geldanlage und einer schlagkräftigen Finanzhilfe dort, wo sie gebraucht wird.

Weltweit sind bereits gut 110 Milliarden Dollar im "Impact Investing" angelegt, überwiegend von institutionellen Adressen, aber auch von vermögenden Privatpersonen. Die Anlageklasse wachse aktuell am schnellsten, sagte Patrick Scheurle, Vorstandschef der Schweizer Anlagegesellschaft Blue Orchard Finance am Dienstag in Frankfurt. Hauptziel ...

