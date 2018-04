Auf der Hannover Messe tummeln sich nicht nur Industrie-Größen - sondern immer mehr Start-ups. Zu Besuch bei den "Young Tech Enterprises".

Sie haben oft die kleinsten Stände - dafür umso größere Ideen: Auf der weltgrößten Industriemesse in Hannover haben sich Start-ups mittlerweile einen Platz zwischen den Branchenriesen Siemens, Bosch und ABB erkämpft: in Halle 17 bei den "Young Tech Enterprises".

Ohne große Bühne und mit wenig Show müssen die Kleinen dort vor allem ihre Produkte für sich sprechen lassen. Doch die haben es in sich - und treffen häufig auch Interesse bei den Großen. Manche, wie Lufthansa oder Volkswagen, sind bereits ihre Kunden. Andere sollen es nach der Hannover Messe werden.

Zum Beispiel Sensiks: Das niederländische Unternehmen wurde vor rund einem Jahr gegründet und stellt sogenannte "Reality Pods" her. Das sind Virtual-Reality-Kammern, die alle Sinne ansprechen: die Augen über eine Brille. Die Ohren über Lautsprecher. Die Nase über eine künstliche Duft-Drüse. Die Haut über ein 360-Grad-Windgebläse - alles individuell für jedes dankbare Szenario einstellbar.

Vor einem Jahr wurde Sensiks gegründet - und stellte seine Kammer erstmals 2017 bei der South by Southwest aus. Inzwischen haben die Niederländer 25 Exemplare für etwa je etwa 25.000 Euro verkauft. Kunden wie Lufthansa oder die niederländische staatliche Pflegeeinrichtung Philadelphia simulieren damit das Gefühl in einem Flugzeug oder in einem Wald.

"Wir bieten auf Wunsch auch Modelle mit dem Firmenlogo des Kunden an", sagt Rick Roelofs, Account Manager bei Sensiks. Bei den Gerüchen arbeitet das Unternehmen mit Spezialisten zusammen. "Gibt es den Geruch nicht im Sortiment, haben wir Dienstleister, die mit ihren Geräten einen Geruch buchstäblich ‚aufnehmen' können."

Ein paar Meter weiter steht Jan Miofsky, gestreiftes Hemd, zerzaustes Haar, mit seinem Stand. Er ist Gründer der Innovationsplattform ...

