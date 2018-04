Camino Minerals bohrt seit Anfang April wieder auf seinem Kupferprojekt Los Chapitos in Peru. Während man zuletzt gute Nachrichten vermeldete, darbt die Aktie aber in einer engen Handelsspanne vor sich hin. Das bietet Chancen für Anleger.

Gute Nachrichten reichen derzeit nicht

Seitwärts in einer engen Handelsspanne - das ist das typische Bild derzeit bei vielen Rohstoffexplorern. Nicht anders sieht es aktuell bei Camino Minerals aus. Die Aktie (0,28 CAD | 0,18 Euro; CA1380502080) der Kanadier gewann noch vor wenigen Wochen an Momentum, nachdem man gute Bohrergebnisse für sein Kupferprojekt Los Chapitos in Peru vorgelegt hatte. Dabei hatte Camino sogar eine weitere Mineralisierungszone entdeckt (mehr hier). So manches deutet nun darauf hin, dass hier ein großes Vorkommen im Boden steckt. Zuletzt ...

