Zürich (ots) - Der Medienunternehmer und FC-Basel-Präsident

Bernhard Burgener sieht sich mit einer drohenden Schadenersatzklage

in Millionenhöhe konfrontiert wegen Unredlichkeiten und grober

Pflichtverletzungen. Am Landgericht München ging vor wenigen Tagen

ein 76-seitiger Antrag auf Klagezulassung ein, welcher der

«Handelszeitung» vorliegt.



Constantin-Medien-Aktionär Dieter Hahn beantragt darin, dass der

deutsche Unterhaltungskonzern Schadenersatzansprüche geltend machen

soll gegenüber Bernhard Burgener als ehemaligem Constantin-Chef

beziehungsweise gegenüber dem aktuellen Vorstandsvorsitzenden Olaf

Schröder. Rund 4 Millionen Euro soll Burgener an Constantin Medien

zahlen, Schröder deren 32 Millionen.



Beide sollen gemäss Klageantrag die Gesellschaft massiv geschädigt

haben, weil Constantin Medien «ohne angemessene Gegenleistung» ihre

Mehrheitsbeteiligung an der Highlight Communications verlor, an von

Bernhard Burgener beherrschte Gesellschaften.



Bernhard Burgener wollte zum Klageantrag keine Stellung nehmen. In

seinem Umfeld spricht man von einer «Retourkutsche», nachdem

Constantin Medien in diesem Frühjahr Klage gegen Dieter Hahn erhoben

hatte wegen möglicher Pflichtverletzungen bei Hauptversammlungen der

Gesellschaft. Constantin macht vor Gericht ebenfalls

Schadenersatzansprüche geltend.



