Wiener Taxi-Unternehmen haben mit ihrer Klage Erfolg: Uber muss in der österreichischen Hauptstadt vorübergehend den Dienst einstellen.

Der Fahrdienst-Vermittler Uber kann nach der einstweiligen Verfügung eines Wiener Gerichts vorübergehend keine Gäste mehr in Österreichs Hauptstadt befördern. Das Handelsgericht in Wien entschied am Mittwoch, dass Uber alle drei angebotenen Dienste einstellen muss. Die Vermittlungszentrale "Taxi 40100" hatte im Frühjahr eine Klage wegen ...

