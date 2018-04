Der Gebrauch künstlicher Intelligenz sei eine Revolution wie die Erfindung der Dampflok, sagt die EU-Kommission. Europa droht im Wettbewerb mit anderen Staaten jedoch den Anschluss zu verlieren. Deshalb hat Brüssel nun eine neue Strategie vorgelegt.

Im Wettbewerb mit anderen Märkten wie China und den USA soll die Entwicklung künstlicher Intelligenz in Europa nach dem Willen der EU-Kommission deutlich vorangetrieben werden. Bis 2020 sollten mindestens 20 Milliarden Euro aus privater und öffentlicher Hand investiert werden, teilte die Behörde am Mittwoch in Brüssel mit. Die Kommission selbst stelle bis dahin 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Zudem sollen 500 Millionen Euro über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen mobilisiert werden.

"Wie die Dampfmaschine oder der elektrische Strom in der Vergangenheit, ändert künstliche Intelligenz unsere Welt grundlegend", sagte der EU-Digitalkommissar Andrus Ansip. Europa verfüge zwar über Weltklasseforscher und -Labore. Angesichts des harten weltweiten Wettbewerbs bedürfe es jedoch eines gemeinsamen Ansatzes in der EU.

Bei der Einführung künstlich-intelligenter Technik sollten vor allem kleine und mittlere Unternehmen Hilfe bekommen. Die EU-Kommission will Projekte im Gesundheitswesen, im Verkehrssektor oder zur Digitalisierung der Industrie ...

