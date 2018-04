Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochnachmittag weiterhin wenig bewegt tendiert. Als internationalen Belastungsfaktor werteten Marktteilnehmer die anziehenden US-Zinsen. In den USA ist die Rendite für die zehnjährigen Staatsanleihen am Vorabend erstmals seit mehr als vier Jahren über die Marke von drei Prozent geklettert. ...

